الـمجلس الوزاري ..استفسار للوزير اعمارة ووزراء يتنفسون الصعداء

هبة بريس ـ الرباط

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، ترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر الملك، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأكد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

وف شق اخر ، تنفس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الصعداء بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري السابع في عهد الحكومة، دون أن يحدث زلزالاً ملكياً.

وكانت تقارير اعلامية قد اشارت الى إمكانية حدوث تعديل حكومي مرتقب وهو التعديل الذي سيطيح بنحو ثمانية وزراء وكتاب دولة، ضمنهم قياديون في حزب العدالة والتنمية فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي أُسندت إليهم.

وكان من الاسماء المرجح ان تغادر “محمد يتيم” وزير الشغل والإدماج المهني، بسبب فشله في تحريك عجلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، وهو الوزير المفروض أن يحاور النقابات ويتفاهم معها، قبل أن يتم تصدير الأزمة إلى رئاسة الحكومة، وفي مرحلة لاحقة إلى وزارة الداخلية، التي بدأت في حل شفرات هذا الحوار المتعثر لشهور، بسبب عدم قدرة الوزير يتيم على حسمه، وذلك بتأسيس مؤسسة تعنى بمأسسة الحوار نفسه.

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