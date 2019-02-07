اكادير: حجز 24 عصا كهربائية كانت معدة للترويج وإعتقال صاحبها

أحمد وزروتي:هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، يوم أمس الأربعاء 06 فبراير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، بحي الدشيرة بإنزكان، حيث مكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز 24 وحدة من العصي الموصولة بشحنات كهربائية صاعقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد مصدر هذه المعدات والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.

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