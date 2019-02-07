ملكة جمال الجزائر تثير جدلا جديداً

هبة بريس - وكالات

أثارت ملكة جمال الجزائر لسنة 2019، خديجة بن حمو، جدلا جديداً، حيث بدت بشكل مختلف في الصور التي التقطتها في آخر جلسة تصوير لها.

وبحسب موقع “سبق برس” الجزائري فقد أثارت خديجة بن حمو، تعليقات على مواقع التواصل، حيث تساءل معلقون حول الصور التي بدت فيها ببشرة فاتحة، وأنف أصغر، ما طرح تساؤلات كثيرة، إن كانت قد خضعت لعملية تجميل غيرت فيها شكل أنفها.

في حين تساءل البعض ما إن كانت ملكة جمال الجزائر التي أثارت الجدل عقب فوزها باللقب، قد تم تغيير ملامحها باستعمال برنامج الفوتوشوب.

وكان فوز خديجة بن حمو، التي تنحدر من جنوب الجزائر، بلقب ملكة جمال الجزائر، أثار جدلا واتهامات بالعنصرية ضدها.

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