ألمانيا .. اندلاع حريق في قطار يحمل مواد تنظيف

هبة بريس - وكالات

اشتعلت النيران في عربتي شحن تحملان منتجات تنظيف على متن قطار كان متجها نحو مدينة بون الالمانية (غرب) في وقت متأخر من الأربعاء، وفقا لما ذكرته شرطة ولاية راينلاند بفالز في بيان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحريق الذي تم السيطرة عليه في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، تسبب في انفجار عبوات رش على متن القطار.

وأضاف أن ألسنة اللهب أدت الى تلف عربتي الشحن وخط علوي وحاجز مصمم للحد من ضوضاء السكك الحديدية ، مشيرا الى عدم تضرر المباني السكنية المجاورة.

وقامت السلطات باخلاء المنازل المجاورة لمكان الحادث، حيث تم نقل 58 شخصا إلى مكان آمن.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة إلى أن الحريق ربما يكون سببه فرط سخونة الفرامل.

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