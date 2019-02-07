انقلاب قارب بالجديدة.. إنقاذ بحري واعتبار آخر في عداد المفقودين

أحمد مصباح – الجديدة

أسفر انقلاب قارب للصيد البحري، صباح اليوم الخميس، في عرض سواحل الجديدة، عن غرق بحريين اثنين، تم إنقاذ أحدهما، فيما اعتبر الآخر في عداد المفقودين.

هذا، فإن قاربا للصيد البحري من صناعة تقليدية، كان عائدا، في حدود الساعة التناسعة من صباح اليوم الخميس، من رحلة صيد إلى ميناء الصيد البحري بالجديدة، لم تكن تفصله عن الحاجز الإسمنتي (la digue) من جهة الشمال، سوى أقل من 500 متر، عندما انقلب بفعل الأمواج القوية، نظرا لسوء أحوال الجو التي كانت تخيم وقتها على المنطقة.

وقد استنفرت النازلة مركز الدرك البحري بالجرف الاصفر، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والذي خرج جميع عناصره في عملية تمشيطية واسعة النطاق في البحر، مع المندوبية الإقليمية للصيد البحري، على متن سفينة الإنقاذ “دكالة”، حيث تمكنوا من انتشال أحد البحريين اللذين كانا على متن قارب الصيد البحري التقليدي، الذي اختفى من على سطح البحر، والذي قد يكون استقر في أعماق البحر.

وفيما تم نقل البحار الذي تم إنقاذه من موت محقق إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تلقى الإسعافات والعلاجات الضرورية، يواصل في هذه الأثناء المتخلون من مركز الدرك البحري ومندوبية الصيد البحري، يجرون بحثهم بشكل مكثف في عرض سواحل البحر، عن البحري الآخر، الذي بات في عداد المفقودين، والذي أصبح الأمل منعدما في العثور عليه حيا.

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