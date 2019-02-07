النقابات التعليم تصعد ضد أمزازي وتعلن عن إضراب وطني

هبة بريس

دعت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNEالشغيلة التعليمية إلى المشاركة في إضراب وطني عام بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير الجاري، وفي المسيرة الممركزة بالعاصمة الرباط في نفس اليوم.

وأوضحت النقابات في بلاغ لها أن هذه الخطوة تأتي نتيجة استمرار الحكومة المغربية “في تطبيق سياسات عمومية لاشعبية، وتجميدها للحوار المركزي والقطاعي، واستمرارها في تجميد الأجور وشرعنة الهشاشة في التشغيل وتصفية القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة”.

وطالبت النقابات الحكومة “بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم”، إلى جانب “الزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، والتراجع عن مخطط “إصلاح” نظام التقاعد”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0