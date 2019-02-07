فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، استدعاء سفيرها في روما، في تصعيد جديد لتوتر العلاقات مؤخرا بين البلدين.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن خطوة استدعاء السفير، جاءت بعد سلسلة “تصريحات مغالية” و”تهجم لا أساس له” و”غير مسبوق” من قبل مسؤولين إيطاليين، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية أن “التدخلات الأخيرة تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول”، بعدما التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، محتجين من “السترات الصفراء” في فرنسا.

وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا.

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