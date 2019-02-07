بعد زيارة البابا .. ولي عهد أبو ظبي يأمر بتشييد صرح ديني كبير

نُشر بتاريخ :  2019-02-07 - 12:35
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هبة بريس

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص مساحة أرض في جزيرة السعديات وتشييد معلم حضاري جديد يُطلق عليه اسم “بيت العائلة الإبراهيمية”.

ويرمز المعلم الديني الفريد إلى حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في مجتمع دولة الإمارات.

كما أنه سيستقي نهجه من الوثيقة التاريخية التي وُقّعت في دولة الإمارات بين الإمام الأكبر وقداسة البابا، التي تُبشر بعهد جديد للإنسانية، تتقارب فيه الشعوب والطوائف والأديان باختلافاتها وتنوعاتها .. وسيكون الصرح الجديد إحدى المعالم البارزة على مستوى الدولة والعالم.

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