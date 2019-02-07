كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض

نُشر بتاريخ :  2019-02-07 - 12:11
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

انتشلت فرق الطوارئ التركية، الخميس، طفلة في الخامسة من العمر من تحت أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة إسطنبول، مما يرفع عدد الجرحى الذين خرجوا من تحت الحطام إلى 13 شخصا.

وتم نقل الطفلة حواء تيكغوز على الفور بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت بالفعل على 3 جثث خلال عمليات البحث تحت الأنقاض، فيما لا يزال عدد الأشخاص المفقودين غير محدد.

وتعمل فرق الإنقاذ منذ ليل الأربعاء بحثا عن المفقودين، وقد عثرت على فتى في الثالثة عشرة من عمره، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بعد زيارة البابا .. ولي عهد أبو ظبي يأمر بتشييد صرح ديني كبير

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلح…