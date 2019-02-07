سابقة بأكادير: نواب الرئيس ومستشاريه يتغيبون عن دورة فبراير بعد مراسلة العثماني

أحمد وزروتي: هبة بريس

في سابقة من نوعها مند انتخاب أعضاء المجلس الجماعي لأكادير، تغيب ثلث أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير والمنتمين لحزب العدالة والتنمية، عن الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة صباح اليوم الخميس المركب خير الدين.

يأتي ذلك مباشرة بعد الرسالة التي وجهها نواب الرئيس ومستشارون بأكادير للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، يبتسمون فيها تدخله بعد ممارسات غير منطقية في اتحاد القرارات لرئيس المجلس الجماعي وبعض نوابه، والمنتمين لحزب البيجيدي.

وحملت الرسالة الموقعة من أربعة نواب للرئيس ومعهم مستشارون من المكتب المسير للبلدية أكادير و المرفوعة للأمين العام للحزب، اعترافات وصفت ب ” الخطيرة، البوح بالاختلالات التدبيرية، من ضمنها بطئ انجاز وتتبع مشاريع الجماعة في مجالات الطرق والمرافق والمساحات الخضراء و الصيانة، الى جانب ضعف جودة المشاريع و عدم استكمال المساطير القانونية لتسلم المشاريع.

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