مركز اتصال جديد ب”كازانيرشور“ يوفر 150 منصب شغل

هبة بريس – الدار البيضاء

افتتحت مجموعة ”فون غروب“ مركزها للاتصال الثاني عشر في الدار البيضاء، والذي يهدف إلى خدمة أنشطتها في مجال التأمين، بالإضافة إلى مركز جديد في لومي بالطوغو، لاستعادة السيطرة على أنشطتها في قطاع التجارة الإلكترونية.

ويقع المركز الذي افتتح بالدار البيضاء في كازانيرشور، ويغطي مساحة قدرها 870 متر مربع ويستوعب 150 وظيفة. أما بالنسبة لموقع الطوغو، فيضم حاليا 100 متعاون يتحدثون اللغتين الفرنسية والألمانية، حيث تصل إمكانات النمو إلى أكثر من 300 وظيفة على المدى المتوسط.

هذا و تدعم وتواكب فون غروب موظفيها في المهن الجديدة المتعلقة بقطاعات الأعمال في هذه المواقع الجديدة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة للقيام بالدور المنوط بها. كما أن هذين المركزين يعتمدان أيضا على الفضاءات الودية التي تم تصميمها بشكل مثالي لاستراحة العاملين، مما يعكس أسلوبا تعاونيا مصمما خصيصا لرفاهيتهم.

وفي هذا الصدد قالت إيمان بنعزيز، مديرة العمليات في إفريقيا جنوب الصحراء أن “هذه المواقع تنخرط ضمن استراتيجية توسع فون غروب بالسوق الإفريقية”.

وفيما يتعلق باختيار الطوغو، أوضحت بنعزيز بأن “السوق الطوغولي يقدم مجموعة من الكفاءات الجيدة، والبنية التحتية عالية المستوى والقرب مع العملاء المتواجدين بالفعل في البلاد. ”

هذا وتعتبر فون غروب، فرع لقسم الخدمات الخارجية لمجموعة سهام، أول مركز للعالقات مع الزبناء بالدار البيضاء سنة 1999 .

في سنة 2004 ،وقعت المجموعة شراكة رئيسية مع بيرتيلسمان، الفاعل الدولي في مجال الإعلام والخدمات، حيث مكنتها خبرتها في المجال من جعلها رائدة في الخدمات الخارجية بالقارة الأفريقية، مما مكنها من التواجد ب 13 موقعا منتشرا في المغرب، 9 مواقع بين الدار البيضاء والمحمدية ومراكش، والسنغال، ( موقعان في داكار)، وكوت ديفوار (موقع في أبيدجان)، والطوغو (موقع بلومي).

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