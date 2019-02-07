انتخاب حزب الإستقلال نائبا لرئيس الإتحاد الديمقراطي الإفريقي

هبة بريس

تم انتخاب حزب الإستقلال مُمَثَّلا في شخص السيد رحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال والمكلف بعلاقاته الدولية، نائبا لرئيس الإتحاد الديموقراطي الإفريقي DUA، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السنوي للإتحاد، الذي احتضنت أشغاله العاصمة الغانية “أكرا”، وحضره عشرات المشاركات والمشاركين من مختلف الأحزاب السياسية الإفريقية ذات عضوية “الإتحاد الديمقراطي الدولي IDU”.

والجدير بالذكر، أن حزب الإستقلال المغربي يعزز بهذا الانتخاب مكانته الدولية والقارية كما يواصل الحزب أيضا، الاضطلاع بدوره في إشعاع صورة المغرب داخل المحافل الحزبية الدولية.

كما يعزز الحزب، مساهمته النشيطة في الدبلوماسية الحزبية التي ما فتئ يستثمرها لخدمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.

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