برلماني يسائل “اعمارة” حول تزويد ميناء آسفي برافعة لمراكب الصيد

هبة بريس – أسفي

وجه النائب البرلماني عادل السباعي عن فريق الحركة الشعبية يوم الاثنين سؤالا شفويا آنيا الى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عبد القادر اعمارة بخصوص ملف تزويد ميناء آسفي برافعة لمراكب الصيد.

هذا وكشف ذات البرلماني في سؤاله أن مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء آسفي يتساؤلون عن الاسباب الرئيسية في تأخر إتمام الاشغال بالورش البحري وبالخصوص رافعة المراكب، بحيث أن تمكين الورش الجاف بأسفي برافعة من شأنه أن يساهم في تحقيق رواج اقتصادي مهم لميناء آسفي عبر توفير الخدمات للاسطول البحري، والرفع من وثيرة الاشغال .

وأضاف ذات السباعي أن حل هذه الإشكالية سيساهم في التخفيف من معاناة مهنيي القطاع الاقتصادية والاجتماعية اليومية والمخاطر التي تعترض مراكبهم والارواح البشرية العاملة بالورش عند كل عملية إنزال او نقل.

وتساءل الأخير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخدها وزارة التجهيز لتزويد ميناء آسفي برافعة لمراكب الصيد الوزير اعمارة قال في معرض جوابه على سؤال البرلماني انه في غضون شهر سيتم حل الاشكالية وان مرتبط فقط بتدابير اجرائية .

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