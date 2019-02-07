الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لا نريد للسودان الفوضى ولا الاستبداد

هبة بريس - وكالات

نفى علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن يكون الاتحاد التقى الرئيس السوداني، عمر البشير، لدى زيارته الأخيرة الى العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

وقال القرة داغي اليوم الخميس بالدوحة، إن الاتحاد ناقش الوضع في السودان “وأبدينا الاستعداد والمساهمة في حل الأزمة في السودان، وذلك في حالة وجود استعداد لدى الطرفين حكومة ومعارضة”.

وأضاف: “لكن ليس للمعارضة وجوه بارزة في الوقت الحاضر لمخاطبتها ولا توجد جهة واحدة لمخاطبتها مما يصعب من القيام بأية مبادرة”.

وقال إنه “لازالت النية قائمة – حسب قرار الأمانة العامة للاتحاد – لإرسال وفد إلى السودان، ولكن بشرط تهيئة الأسس التي تؤدي إلى نجاح الزيارة”، مضيفا أن “موقفنا هو أننا لا نريد للسودان الفوضى وفي نفس الوقت لا نريد للسودان الاستبداد والدكتاتورية”.

وأوضح القرة أن “بيان الاتحاد الذي صدر حول الوضع في السودان، أشار إلى الفساد وضرورة المحاسبة، والبيان يعبر عن موقف الاتحاد وتوافق الأطراف داخله، وأنه قد استند في إصدار بيانه ضمن ما استند إليه مذكرة هيئة العلماء في السودان والتي تضمنت سبعة نقاط أساسية والتي سلمت للرئيس البشير”.

وأوضح: “لقد عبرنا عن رأينا في البيان الذي أصدره الاتحاد وقلنا إنه لا يجوز القتل ولا التعذيب أو الاعتداء، ونعتقد أن شعب السودان هو الذي يحكم ويقرر ونحن راضون بقرار الشعب”.

وقال القرة داغي إن “الشعب السوداني ينبغي أن يكون على ثقة من أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليس مع أي حكومة لأنها حكومة وإنما مع الحق أينما وجد ونقف معه دون تردد”.

وقال داغي إن “المشكلة التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية هي مشكلة الاستبداد وأن الشعوب العربية ومعظم الشعوب الإسلامية تعاني من غياب الحرية ولا يعبر الحكم عن مايريده الناس ولا يمثل النظام طموحات وأهداف الشعوب. ولا يخفى أن هناك فارق كبير جدا بين الشارع العربي والنظام السياسي بسبب الاستبداد والدكتاتورية وكبت الحريات”.

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