بتنسيق مع “الديستي” .. أمن فاس يوقف 4 مروجين للمخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و32 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، ومن بينهم فتاتان وشخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 4560 قرص إكستازي و120 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن سلاح أبيض ومجموعة من الهواتف النقالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن مصدر هذه الأقراص المهلوسة، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.

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