بعد فضيحة “راقي بركان” ..دورة تدريبية مقابل شهادة في الرقية!

هبة بريس ـ الرباط

تداول رواد الفايسوك منشورا على يعلن عن “دورة تكوينية في علوم الرقية الشرعية” دعا إليها مركز يدعى “مركز أبو ياسر للطب النبوي”.

ويشير الإعلان أيضا إلى التزام المنظمين بابتاع منهجية محددة وحصول المشاركين في شهادة، إلى جانب اشتراط منظمي الدورة على النساء الراغبات في حضورها ارتداء الحجاب.

وانتقد مدونون المنشور مؤكدين على أن مثل هذه الدعوات هي “تلاعب بعقول الناس ونصب عليهم باسم الدين”.

ودعوا السلطات المعنية إلى إغلاق مراكز “الرقية الشرعية”، مشددين على “ضرورة معاقبة كل من استعمل القرآن في التجارة أو العمل مقابل المال أو خدمات أخرى”.

الى ذلك يعرف ان “فضيحة راقي بركان ” اخرجت مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة للحديث عن الظاهرة مفيدا إن المعالجة القانونية للرقية الشرعية تحتاج إلى الاشتغال من طرف مجموعة من الوزارات على رأسها وزارات الأوقاف والداخلية والصحة.

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن “معالجة قضية الرقية الشرعية، أم في غاية الحساسية والأهمية، وسنجد الطريق لمعالجتها”.

بدوره اعتبر التوفيق خلال جوابه على سؤال شفوي، بمجلس المستشارين، أن “اللجوء إلى أدعياء الرقية، هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج، أو تعثرت وسائل أسبابه الطبيعية”.

وأوضح الوزير أن “حالة الضعف لا تبرر استغلال الرقية في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”.

وشدد على أنه “وجه منع هذا الاستغلال، يبقى أمرا معقدا ينبغي أن ينظر فيه المختصون لأنه أمر يدخل في الغرض والطلب، ويصعب فيه التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي، لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0