رسميا.. هذه مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية للموسم الحالي

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الامتحانات المدرسية برسم السنة الدراسية 2018- 2019 ستجرى بمختلف مكوناتها وفي جميع الأسلاك التعليمية، وفق مواعد محددة.

التعليم الابتدائي :

تجرى اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية للممدرسين والأحرار (فئة الصغار) والامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة الدروس الابتدائية للأحرار (فئة الكبار) ابتداء من 20 يونيه 2019.

وعن التعليم الثانوي الإعدادي، أشار البلاغ إلى أن “اختبارات الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي للممدرسين والأحرار ستجرى ابتداء من 17 يونيو”.

وجاء في البلاغ ايضا أن “اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 04 و05 و06 و08 يوليوز”.

الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار:

ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار يومي 07 و08 يونيه 2019 ، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لهذين الامتحانين يومي 02 و03 يوليوز2019.

امتحانات نيل شهادة التقني العالي:

ستجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي أيام 02 و 03 و 04 و 06 و 07 ماي 2019، فيما ستجرى امتحانات السنة الأولى من أقسام تحضير شهادة التقني العالي خلال شهر يونيو 2019.

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