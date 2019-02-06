أكـادير : إعترافات “خطيرة” لأعضاء من الـ ” بيجيدي” في رسالة للعثماني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

و ” شهد شاهد من أهلها” وصدقت المعارضة ومعها المجتمع المدني لاكادير ، رسالة تعد بمتابة رصاصة الرحمة لعمدة أكادير المنتمي ل ” بيجيدي” بعثها إخوانه في المكتب المسير للجماعة الترابية لاكادير الى الامين العام لحزب المصباح سعد الدين العثماني يطالبونه بالتدخل لو موجه للامين العام لحزب البيجيدي وطلبه للتدخل لمعالجة الاختلالات التي يعرفها عمل فريق الحزب بالجماعة الترابية.

وحملت الرسالة الموقعة من أربعة نواب للرئيس ومعهم مستشارون من المكتب المسير للبلدية أكادير ، اعترافات وصفت ب ” الخطيرة، البوح بالاختلالات التدبيرية، من ضمنها بطئ انجاز وتتبع مشاريع الجماعة في مجالات الطرق والمرافق والمساحات الخضراء و الصيانة، الى جانب ضعف جودة المشاريع و عدم استكمال المساطير القانونية لتسلم المشاريع

واتهم الاعضاء الموقعون على الرسالة عمدة أكادير المنتمي لحزبهم ” المصباح ” بتعطيل التفويض في مجال السياحة وضبابية صرف المبالغ المرصودة من طرف الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة .

وحملت الرسالة اعترافا من الاعضاء بجود فائض مالي ضخم لا تستفيد منه الجماعة حوالي ثلاثة وعشرون مليار ومبالغ مالية راكدة لم تستغل بالقطاعات متمثلة في حوالي سبعة عشرة مليار.

وشجب الاعضاء في رسالتهم تهميش عمدة المدينة لدور المستشارين والتمييز بينهم، كاشفين لامين حزبهم سعد الدين العثماني الغموض الذي لف مجموعة من القرارات موضوع الخلافات التي افاضت الكأس حول ملف التغييرات في التعمير رغما عن ارادة النائب المفوض له واعفاءه من مهامه.

وأشار الموقعون على الرسالة الى ملف أخر سبق وان تداول في مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق ب (ملف البقعة المفوتة لموظفي الجماعة) والتي تم اقتطاع طريق منها دون سند قانوني حوالي الف واربعماىة متر مربع دون اخبار الاعضاء.

وأضافت الرسالة الى عجز الهيئة المشرفة على عمل فريق ال ” بيجيدي ” عن تدبير الخلافات داخل المكتب المسير وداخل الفريق ، وإعمال الحيف والتمييز السلبي والتعامل الانتقائي مع نواب الرئيس ومقترحاتهم مما خلق جوا يفتقد الى الثقة والتعاون داخل المكتب المسير، الى جانب تقاعس مؤسسة الفريق في معالجة المشاكل الطارئة رغم الطلبات الملحة للمستشارين تضيف الرسالة نفسها.

وتعتبر الرسالة التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، بمتابة اعتراف صريح بأن المدينة تسير بدون ربان كما سبق للجريدة الاشارة اليه في أعداد سابقة.