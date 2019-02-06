مصرع شابة مغربية في حريق باريس ..قنصلية المغرب تدخل على الخط

هبة بريس ـ الرباط

أكدت سفارة المغرب بباريس، ان القنصلية العامة للمملكة بالعاصمة الفرنسية ،على اتصال مباشر مع أفراد أسرة الشابة المغربية التي لقيت مصرعها في الحريق المهول الذي شب بالمبنى السكني الذي تقطن به بالدائرة السادسة عشرة بباريس، وذلك بهدف مرافقتهم في هذه المحنة وعلى مستوى مختلف الاجراءات .

وكانت القنصلية العامة للمغرب قد علمت من السلطات الفرنسية، بوجود مواطنة مغربية (23 عاما) ضمن قتلى الحريق الذي وقع ليلة الاثنين الى الثلاثاء.

يشار الى ان الحريق خلف عشرة قتلى وثلاثين جريحا حسب حصيلة مؤقتة.

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