الشرطة الهولندية تقضي على مسلح بالقرب من مقر البنك المركزي

هبة بريس ـ وكالات

أطلقت الشرطة الهولندية النار على مسلح بالقرب من مبنى البنك المركزي الهولندي في أمستردام مساء اليوم الأربعاء، وأردته قتيلا.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لشرطة أمستردام على “تويتر” أن أفراد الشرطة تلقوا بلاغا بوجود رجل يحمل سلاحا في منطقة ويستيندي في العاصمة أمستردام.

وأشهر الرجل سلاحه في وجه أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه. وفي وقت لاحق توفي متأثرا بجروحه.

وأسفر الحادث كذلك عن إصابة أحد المارة. وأكدت الشرطة فتح تحقيق في الحادث.

ونشرت قناة “آ تي 5” التلفزيونية الهولندية صورا لسيارات الإسعاف في مكان الحادث، ونقلت عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت نحو 20 طلقة نارية خلال تبادل إطلاق النار.

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