وفاة شرطي داخل مستشفى بسبب مادة سامة.. والأمن يفتح تحقيقا

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 20:32
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هبة بريس ـ الرباط

علم لدى ولاية أمن الرباط أن شرطيا برتبة حارس أمن وافته المنية، زوال اليوم الأربعاء، خلال الاحتفاظ به بالمستشفى، وذلك بسبب مضاعفات تناوله لمادة سامة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي الهالك كان يستفيد من رخصة مرضية عندما تم نقله من منزله صوب المستشفى مساء أمس الثلاثاء، حيث تبين أنه تناول مادة سامة كانت سببا في وفاته.

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات وملابسات هذا الحادث، وتحديد دوافعه الحقيقية، التي ترجح التحريات الأولية أن لها علاقة بمشاكل عائلية.

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