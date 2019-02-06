جمعية تعترض على مشروع تطهير السائل لدواوير بتافراوت

هبة بريس - أكادير

كشف بلاغ أصدرته جمعية فتح الخير للتنمية والتعاون، بمدينة تافراوت، تعرض الساكنة على مشروع تطهير السائل بالدواوير السبعة المشكلة لأفلا نتدلي بتافراوت المولود ، وما صاحب ذلك من كثرة الأكاديب التي يحاول أتباع رئيسة الجماعة تلفيقها لساكنة هذه الدواوير المتعرضة على مشروع تطهير السائل . على حد تعبير البلاغ.

وأضاف الأخير على أن تعرض الساكنة على المشروع لم يكن وليد اليوم بل إتخدته الساكنة في اجتماع داخلي أواخر سنة 2017 ، وتم إرسال هذا التعرض يوم 4 يناير 2018 لكل من قائد انزي ؛ عامل إقليم تيزنيت ؛ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ؛ كاتبة الدولة المكلفة بالماء (قبل حذفها) ؛ رئاسة الحكومة ، كما تم إعادة إرسال التذكير يناير 2019 .

وعن أسباب هذا التعرض يكشف ذات البلاغ، على أن المشروع ليس من أولويات الساكنة التي عبرت عنها بوضوح في اللقاءات التشاورية وهي الماء والطرق والمشاريع المدرة للدخل، إضافة إلى عدم اشراك الساكنة والاخذ برأيهم في المراحل الاولى للمشروع، وإتسام المشروع بالغموض في كل مراحله .

واعتبرت الجمعي كو أيضا على أن تطهير السائل لا يشكل مشكل داخل الدواوير لقلة الساكنة ولتوفر الحفر الصحية( المطمورات ) الكافية لتطهير السوائل المنبعتة من بيوتهم دون مشاكل تذكر، مع قلة المياه المنبعثة من البيوت مما سيتسبب في توقف جريان المياه العادمة لانها تتطلب كمية كثيرة من المياه ، مما سينتج عنه رجوع الروائح الكريهة للبيوت، كما أن الدواوير المستهدفة نائية و تتواجد بمنطقة جبلية وعرة وتطهير السائل هو اخر شئ تفكر فيه نظراً لندرة المياه، ولم يكن يوماً من أولوياتهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0