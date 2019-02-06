جلسة “انفعالية” للبرلمان الأردني تخللها مشاجرة بزجاجات (فيديو)

هبة بريس ـ متابعة

عرفت الجلسة الرقابية لمجلس النواب الاردني ، انفعالا كبيرا صباح الاربعاء بعدما تخللها عراك بالأيدي ومحاولة نائبين ضرب بعضهما، بعدما اثار نائب ثالث ولأول مرة تحت قبة البرلمان تساؤلات لها علاقة بحصول بعض القضاة والعاملين في النيابة على مكافآت من سلطة اقليم العقبة .

النائب عن العقبة محمد الرياطي استفسر دستوريا عن تلك المكافآت .

لاحقا حاول النائب زيد الشوابكة، منعه من الحديث قبل ان يحتج زميلهما الثالث صداح الحباشنة ويلقي على الشوابكة زجاجة مياه، ثم يحاول ضربه بعقال الرأس بعد ان خطفه عن شماغ زميل رابع مجاور له .

طبعا تدخل النواب كالعادة، لمنع الاشتباك المباشر في تلك المشاجرة بينما سجل الرياطي سابقته التي تسأل عن مخصصات مالية خارج الرواتب دفعتها سلطة اقليم العقبة لعاملين مع السلطة القضائية .

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