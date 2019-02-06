مواطن “تزنيتي” حاول إضرام النار في نفسه أمام منتخبي الجماعة

أحمد وزروتي:هبة بريس

حاول أحد المحتجين، خلال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لتزنيت، إضرام النار في نفسه احتجاجا على عدم الترخيص له بتركيب عداد التزود بالكهرباء.

وأكدت مصادر هبة بريس أن المحتج بمعية مجموعة من سكان أحد الأحياء التابعة لبلدية تزنيت، رفعوا شعارات تندد والإقصاء الذي يطال حبهم ومن تجليات ذلك، عدم منحهم الترخيص بالتزود بالكهرباء.

وفور محاولة الانتحار هاته،حسب ذات المصادر، تدخلت السلطات المحلية المتواجدة داخل القاعة لمنعه من القيام بذلك، حيث تم رفع الجلسة إلى حين استثباب الهدوء واستكمال مناقشة النقط المدرجة.

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