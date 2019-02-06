“لارام” تعلن عن إطلاق خط مباشر جديد يربط الدار البيضاء وبوسطن

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الدار البيضاء وبوسطن، ابتداء من 22 يونيو القادم، بمعدل ثلاث ترددات في الأسبوع برمجت أيام الاثنين والخميس والسبت.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه الرحلات الجديدة، التي تأتي في إطار توسيع شبكة خطوطها وتعزيز استراتيجيتها حول محور الدار البيضاء، ستنجز على متن طائرات بوينغ دريمالينر 787 انطلاقا من الدار البيضاء على الساعة الخامسة مساء (حسب التوقيت المحلي)، على أن تصل إلى بوسطن على الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي).

فيما ستبرمج رحلات العودة انطلاقا من بوسطن على الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء (حسب التوقيت المحلي)، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة (زائد يوم واحد).

وقالت الشركة إنه بعد افتتاح الخط الرابط ما بين الدار البيضاء وميامي في شهر أبريل 2019 ، يأتي هذا الخط ليعزز شبكة الخطوط الملكية المغربية بالقارة الأمريكية، لتكون بوسطن المدينة الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تؤمن فيها الشركة خطا مباشرا انطلاقا من الدار البيضاء، بعد نيويورك وواشنطن وميامي.

وبإطلاق هذا الخط الجديد، يرتفع عدد الخطوط الجوية المباشرة المؤمنة من طرف الشركة بين المغرب وأمريكا الشمالية إلى سبع خطوط، إذ إضافة إلى الخطوط الأربعة السالفة الذكر، فإن الخطوط الملكية المغربية تنظم رحلات جوية مباشرة ومنتظمة صوب كل من مونتلاير (كندا) وساو باولو وريو دي جانيرو (البرازيل).

وذكرت، في البلاغ ذاته، أنها ستطلق عما قريب عملية تسويق الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء وبوسطن مباشرة على بوابتها الإلكترونية ومراكز النداء التابعة لها، إلى جانب وكالات الأسفار وباقي الوسائل الإلكترونية المخصصة للحجز.

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