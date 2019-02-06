وفاة الفنان الجزائري “عز الدين الشلفي” بجلطة دماغیة

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 17:05
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هبة بريس ـ متابعة

توفي مساء الیوم الأربعاء الفنان المعروف باسم الشاب عز الدين الشلفي ، عن عمر يناھز 44 سنة ، بمستشفى “الأختان باج”في حي بن سونة بولاية الشلف على إثر إصابته بجلطة دماغیة.

الشاب عز الدين من موالید الشلف عام 1975 ، متزوج وأب لستة أبناء ، كان معروفا إلى جانب أدائه أغان عاطفیة واجتماعیة ، بأغانیهالسیاسیة ، حیث سبق وأن أمضى فترة عقابیة في السجن بسبب تھجمه على شخصیات نافذة جزائرية   ، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي.

أصدر الفقید ألبومه الأول في طابع “الراي لعروبي” سنة 2000 ، وعرفت أغنیته حول معاناة المغتربین “آش دّاني للغربة” نجاحا كبیرا أخرجاسمه للعلن عبر ربوع الوطن

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