عامل تارودانت يدشن عددا من المشاريع التنموية بدائرة إغرم

محمد ضباش - هبة بريس

شهدت عدد من الجماعات الترابية بدائرة إغرم بإقليم تارودانت، يوم الاثنين 04 فبراير 2019، تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية الهامة، والتي تجاوزت كلفة انجازها الإجمالية 49 مليون درهم.

وفي هذا الاطار، أشرف عامل الإقليم، السيد الحسين أمزال، والوفد الهام المرافق له، على إعطاء الانطلاقة لمشروع توسيع وتأهيل الثانوية التأهيلية الأرك بالجماعة الترابية لإغرم (دائرة إغرم)، بلغت تكلفته المالية 3 مليون و333 ألف و476 درهم.

كما أعطيت الانطلاقة لأشغال تكسية الطريق الوطنية رقم 7 بالملبسات المسكوبة بالتبريد الرابطة بين جماعة أيت إيعزة وجماعة سيدي بوعل على طول 59 كلم، مع قارعة 6 أمتار (بين الجماعة الترابية لإغرم – وحدود الإقليم مع طاطا على طول 26 كلم)و(بين أيت إيعزة – والجماعة الترابية سيدي أحمد أوعبدالله على طول 33 كلم)، وسيكلف هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا، غلافا ماليا بقيمة 20 مليون درهم، سيتم تمويله من ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وبغية تحسين ظروف الإستقبال والعلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحسين الولوجية للخدمات الصحية بالعالم القروي، تم بالجماعة الترابية سيدي بوعل تدشين مشروع توسيع وتجهيز المركز الصحي القروي من المستوى الأول أنزرك مع بناء سكن وظيفي للطبيب بالجماعة الترابية القروية سيدي بوعل، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدره مليون و178 ألف و060 درهم، وأنجز بشراكة مع وزارة الصحة وبرنامج التأهيل الترابي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما أعطي بنفس الجماعة انطلاقة أشغال مشروع بناء منشأة فنية على واد تنتامت، على طول 49 متر وعرض 10 متر، بتكلفة مالية بلغت 6 مليون درهم. سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا، سيتم تمويله من ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكذا انطلاقة أشغال بناء منشأة فنية على واد تاليزا، على طول 77 متر وعرض 10 متر، بتكلفة مالية بلغت 6 مليون درهم. سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا، سيتم تمويله من ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وبالجماعة الترابية إيماون، وفي إطار برنامج محاربة الفوارق الإجتماعية والمجالية بالعالم القروي، أشرف عامل الإقليم السيد الحسين أمزال ومرافقيه، على إعطاء انطلاقة مشروع أشغال بناء الربط الطرقي بين سوق حد إيماون عبر دوار اكردة والطريق الإقليمية رقم 1723 بجماعة تومليلين على طول 11,28 كلم، سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا، وسيكلف غلافا ماليا بقيمة 12 مليون و414 ألف و100 درهم، ممولة من طرف صندوق التنمية القروية.

كما شهدت الجماعة نفسها تدشين مشروع إعادة بناء وتجهيز المستوصف القروي حد إيماون مع بناء سكن وظيفي للممرض بالجماعة الترابية القروية إيماون، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدره مليون و017 ألف و460 درهم، وأنجز بشراكة مع وزارة الصحة وبرنامج التأهيل الترابي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويروم هذا المشروع، الذي ستستفيد منه ساكنة تقدر بحوالي 3143 نسمة، تحسين ظروف الإستقبال والعلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحسين الولوجية للخدمات الصحية بالعالم القروي.

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