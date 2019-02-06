ايقاف الفنان سعيد الناصري بمعبر باب سبتة المحتلة

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 16:02
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

اس.بويعقوبي – هبة بريس

أفادت مصادر مؤكدة لهبة بريس أن عناصر الشرطة الامنية العاملة بالمعبر الحدودي لسبتة السليبة ، قد أوقفت صباح اليوم الاربعاء 06 فبراير ، الفنان سعيد الناصري الذي كان على متن سيارة من نوع “رونج روفر ” وذلك على خلفية تجاوزه المعيب للسيارات الراغبة في دخول الثغر المحتل.

وحسب ذات المصادر فالشرطي قام بتحرير محضر مخالفة للمثل المغربي وتطبيق القانون في حقه دون الاكتراث لشهرته الفنية او صفته.

واردفت ذات المصادر أن الفنان سعيد الناصري بدوره امتثل للقانون وتقبل المسطرة المعمول في هكذا وقائع دون ان يصدر منه اية رد فعل سلبية تجله قرار شرطي المرور.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

عامل تارودانت يدشن عددا من المشاريع التنموية بدائرة إغرم

شهدت عدد من الجماعات الترابية بدائرة إغرم بإقليم تارودانت، يوم الاثنين 04 فبراير 2019، تدش…