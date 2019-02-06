أمن فاس يتمكن من القبض على السيدة المسببة في انتحار طفل

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 16:22
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ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية للشرطة القضائية بالمنطقة الثانية ، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف زوجة أب الطفل المنتحر بسيدي بونافع منطقة فاس الجديد ، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكابها هذه الواقعة بسبب قساوة تعاملها معه لأنها ليست والدته .

و قد عاينت مصالح الشرطة القضائية جثة الهالك البالغ من العمر 11 سنة، الذي وضع حدا لحياته بالانتحار شنقا داخل البيت بواسطةحبل محفظته قام بلفه حول عنقه، و في وقت وجيز قادت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد مكان الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسي، قبل توقيفها زوال اليوم في احدى دروب منطقة فاس الجديد بفاس .

ها قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع اليها في محضر قانوني، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

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