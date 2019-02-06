سطات.. سرقة بندقية صيد وخراطيش تستنفر الامن الولائي‎

هبة بريس_ سطات

كشفت مصادر هبة بريس ان عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات تمكنت من القاء القبض على شاب يشتبه فيه بسرقة بندقية صيد وخراطيش وهاتف نقال بالاضافة الى مجموعة حلي على مشارف الطريق السيار شرق مدينة سطات، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين إحالته على أنظار العدالة.

وأضافت مصادرنا، أن تفاصيل الواقعة جاءت بعد أن تقدم والد المشتبه به بشكاية لدى مصالح الامن افاد من خلالها ان ابنه قام بتعنيفه وسرق بندقيته ومجموعة خراطيش بالاضافة الى هاتف النقال ومجموعة حلي تعود لزوجته، وهي الشكاية التي وضعت عناصر الامن في حالة استنفار قصوى اطلقت من خلالها عناصر الشرطة القضائية حملة تمشيط واسعة اسفرت عن توقيف المشتبه وهو متواري عن الانظار بمحيط الطريق السيار، وبعد استنطاقه تم التوصل الى مكان تواجد البندقية والخراطيش التي تم العثور عليها مدفونة في التراب بمحيط الطريق السيار.

هذا ولازالت عناصر الشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها المكثفة لفك طلاميس هذه الواقعة التي عرفتها مدينة سطات ونجحت مصالح الامن الولائي من توقيف المشتبه به وحجز البندقية والخراطيش في زمن قياسي.

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