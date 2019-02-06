البيضاويون يلتجؤون للأقنعة الواقية بالأماكن العمومية و ثمنها يرتفع ثمان مرات‎

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 16:11
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هبة بريس – الدار البيضاء

أينما وليت وجهك بالساحات و الأماكن العمومية وسط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ، يسترعي انتباهك منظر عدد من المارة و هم يضعون أقنعة واقية في ظل انتشار أنفلونزا الخنازير بين صفوف المغاربة.

فبعد أن وصل عدد الوفيات لحوالي 16 كما أعلنت ذلك بشكل رسمي وزارة الصحة المغربية ، فقد سيطر نوع من الخوف بالعدوى على عدد من المواطنين خاصة في الأماكن العمومية التي تشهد اكتظاظا كبيرا كالساحات و المقاهي و المساجد و الأسواق و الحافلات و الطرامواي مما حذا ببعض منهم لاقتناء أقنعة واقية و كمامات لاستعمالها بتلك الأماكن.

و الغريب في الأمر ، أن بعضا من شباب المدينة استغلوا الضجة الإعلامية التي ترافق حاليا انتشار فيروس أنفلونزا H1N1 بالمغرب ، حيث قاموا بوضع طاولات بالشارع يعرضون فيها تلك الأقنعة من أجل البيع و أحيانا دون احترام للخصائص و الشروط التي يجب أن تتوفر فيها و في عملية ترويجها.

و بعدما كان ثمن تلك الأقنعة لا يتجاوز درهمين ، ارتفع سعر الأقنعة الواقية و الكمامات التي تباع في الشوارع ليتراوح بين 10 و 15 درهم خاصة في ظل الإقبال الكبير على شرائها من طرف البيضاويين.

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