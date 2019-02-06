” مطبات إسمنتية” لمنع المواطنين من ركن سياراتهم أمام فيلات بالبيضاء .. نشطاء يستنكرون

هبة بريس

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا ل”مطبات اسمنتية” شيدت أمام فيلات بمنطقة سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء .

وأفاد متداولوا الصور، أن أصحاب الفيلات تعمدوا تشييد المطبات على طول الطريق المحيطة بمقر سكناهم لمنع المواطنين من الوقوف أو ركن سياراتهم بالمكان المذكور.

وعبر النشطاء عن استنكارهم، بسبب استيلاء مالكي الفيلات لمساحات من الشارع العام، ومنع المواطنين من استغلالهما لدقائق أو ساعات قليلة لقضاء أغراضهم، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء:”.الطريق ديال العموم واللي مابغاش يحطو ليه طوموبيل حدا الفيلا ديالو، يخلص الشارع بالعام باش الدولة تدير ليه قدام دارو بلاكة ممنوع الوقوف او التوقف”.

وأضاف آخر:”ولا كل واحد كيدير شرع يدو فهاد البلاد، ها اللي قسم الشارع ها اللي يمنع بنادم يدوز ولا يوقف حدا دارو، راه الفوضى هادي، باغين تقسمو البلاد غي بيناتكوم ”

وتابع آخر:”المشكلة ماشي فيه ، المشكلة فداك المقدم اللي كل نهار كيدوز من تما، ومقدرش يقوليه شنو كدير أو يعلم الرئيس ديالو باش يجي يحرر الملك العام.. حادكين غا فالمواطن الدرويش .. لا حول ولا قوة الا بالله”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0