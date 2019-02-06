العزل ينتظر 44 منتخبا رفضوا التصريح بممتلكاتهم‎

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات على أنه وطبقا للقانون، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لائحة بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات.

وجاء في البلاغ، :”طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202.07.1 في 20 أكتوبر 2008 ، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى السيد رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات“.

وزاد البلاغ على أنه تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند 10 من المادة 1 من القانون المذكور أعلاه.

هذا ويتعلق الأمر بأربعة و أربعين (44)منتخباً موزعين على 31جماعة ( 36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان)، ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).

كما تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين (23)منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.

وجاءت القوائم مبينة على الشكل التالي

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