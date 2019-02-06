تارودانت: انفجار قوي يهز دوار الدلالات بجماعة الكفيفات‎

محمد ضباش - هبة بريس

استفاق ساكنة دوار الدلالات بجماعة الكفيفات قيادة عين شعيب دائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت، فجر الثلاثاء 05 فبراير 2019، على وقع دوي انفجار قوي بأحد المنازل بالدوار المذكور.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر أن شيخا ثمانينيا استيقظ فجرا، وقام بتسخين الماء بغرض الوضوء، إلا أنه تسخين الماء لم يقم بإحكام إغلاق قنينة الغاز الصغيرة المستعملة لهذا الغرض، ما أدى إلى تسرب غاز البوتان بالغرفة، وإنفجارها لتشتعل النار بالمنزل، أصيب على إثرها الشيخ بجروح خطيرة متمثلة في حروق من الدرجة الثانية، فيما سجلت خسائر مادية بالمنزل الذي تطايرت أبوابه ونوافذه بفعل قوة الانفجار.

وفور علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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