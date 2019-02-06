تارودانت: موجة البرد القارس تودي بحياة متشرد بأولاد تايمة‎

محمد ضباش - هبة بريس

عثر صباح الثلاثاء 5 فبراير 2019، على شخص متشرد في الثلاثينيات من العمر جثة هامدة، وذلك على مستوى محطة سيارات الأجرة الكبيرة بأولاد تايمة.

وحسب مصادر، ففور اكتشاف أمر جثة الهالك، المعروف لدى الساكنة المحلية باسم “جواد”، من طرف رواد المحطة، تم إبلاغ المصالح المعنية، حيث هرعت عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية وممثلي السلطة المحلية إلى عين المكان، وتمت معاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة، فيما تم فتح بحث من طرف مصالح الأمن لمعرفة أسباب الوفاة.

وعزت ذات المصادر أسباب موت الضحية، والذي كان يعيش منذ سنوات حالة التشرد بشوارع مدينة أولاد تايمة، إلى الإفراط في استهلاك مادة الكحول (لانكول)، بالإضافة إلى تأثيرات انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها مدينة أولاد تايمة هذه الأيام.

هذا وجدير بالذكر أن للسلطات المحلية بأولاد تايمة عملت على إسعاف الهالك عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، وتم نقله إلى مركز خاص بهذه الفئة بمدينة تارودانت، لكنه غادره في وقت قياسي ليعود أدراجه إلى مدينة أولاد تايمة حيث لفظ اليوم أنفاسه الأخيرة.

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