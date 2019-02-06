عدوى الأنفلونزا تصل ضواحي البيضاء .. إصابة 3 تلاميذ في إحدى المدارس‎

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن تلميذا ضواحي الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة حد السوالم قد أصيب بعدوى أنفلونزا الخنازير مما تطلب نقله على وجه السرعة لمستشفى 20 غشت بالبيضاء قصد تشخيص حالته و علاجه.

و أفاد ذات المصدر أن التلميذ المعني بالأمر يبلغ من العمر ثمان سنوات و نصف تقريبا و قد أصيب بعدوى الأنفلونزا بالمدرسة التي يتابع فيها دراسته و ذلك بمركزية السوالم الابتدائية بسيدي رحال.

الحالة ليست الوحيدة حسب المصدر عينه ، بل هي الثالثة هذا الأسبوع التي يشتبه في إصابتها بأنفلونزا H1N1 وسط التلاميذ بذات المدرسة حيث تظهر عليهم تقريبا نفس الأعراض.

و قد حاولت هبة بريس ربط الاتصال بالمدير الإقليمي للصحة بالإقليم للتأكد من صحة المعلومة غير أن المحاولة باءت بالفشل ، ليظل أباء و أولياء الأمور بالمنطقة يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا من مغبة انتشار العدوى في صفوف فلذات كبدهم رغم تطمينات وزارة الصحة المغربية التي أكدت أن الأنفلونزا مجرد أمر عادي و لم تصل للمرحلة الوبائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0