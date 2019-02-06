المستشفى الميداني العسكري بأنفكو يواصل تقديم خدماته للمواطنين

هبة بريس

يواصل المستشفى العسكري الميداني في منطقة أنفكو بإقليم ميدلت، استقبال العديد من المواطنين الذين يتوافدون يوميا عليه للاستفادة من خدماته التي تساهم في فك العزلة عن منطقتهم.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعلنت في نونبر الماضي أنه، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستقيم مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية مستشفيين ميدانيين، الأول بواويزغت بإقليم أزيلال والثاني بأنفكو بإقليم ميدلت.

ويحج المواطنون المحتاجون للتطبيب إلى هذا المستشفى من أنفكو والمناطق المجاورة لها لكون المستشفى العسكري الميداني يتوفر على الخدمات الطبية الضرورية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وعبر العديد من هؤلاء المواطنين عن ارتياحهم لنوعية الخدمات المقدمة في مستشفى تعودوا على اللجوء إليه للاستفادة من أنشطته في مجال التطبيب والرعاية الصحية، خاصة في هذه الفترة المتسمة بقساوة الأحوال الجوية وصعوبة التوجه إلى مناطق أخرى للعلاج.

وقام عامل إقليم ميدلت بالنيابة، مصطفى النوحي، أمس الثلاثاء، بزيارة لهذا المستشفى رفقة وفد يتكون من مسؤولين محليين ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبين، حيث تم التعرف على خدماته الطبية القريبة من الساكنة.

واطلع عامل الإقليم بالنيابة على مختلف المرافق التي وضعت رهن إشارة ساكنة أنفكو والمناطق المجاورة، ونوعية العمليات الجراحية التي تجرى في هذا المستشفى الذي يقدم أيضا الأدوية بالمجان.

وأكد العديد من المواطنين المستفيدين من المستشفى العسكري الميداني في منطقة أنفكو بإقليم ميدلت، عن ارتياحهم لنوعية الخدمات المقدمة، من بينهم سعيد العقاوي، القادم من منطقة آيت بوعلي (بومية)، الذي أشاد بالخدمات الجيدة في المستشفى العسكري الميداني، معبرا عن ارتياحه للاستقبال الذي يحظى به المرضى.

وأبرز سعيد العقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستشفى هام جدا بالنسبة للساكنة المحلية والمناطق المجاورة لها لأنه يساعدهم على تشخيص الأمراض وتلقي العلاجات بدل التوجه مسافات بعيدة إلى المدن الأخرى.

ونفس الأمر بالنسبة لإحدى السيدات، التي أتت من منطقة بعيدة من أجل تلقي العلاجات، حيث تعاني من ضعف النظر وترغب في أن تستقبل من قبل المتخصصين في طب العيون.

وأشارت إلى أنها سمعت كثيرا عن خدمات المستشفى من نساء المنطقة وقد زارته لكي تكون ضمن المرضى الذين سيستفيدون من عملياته ومن الأدوية المقدمة بالمجان للمحتاجين.

وفي هذا الصدد، أكد العقيد محمد منفعة، الطبيب الرئيس للمستشفى العسكري الميداني بأنفكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه زار المستشفى 19 ألف مريض الذين قدمت لهم أزيد من 25 ألف خدمة طبية، منها الاستشارات الطبية والفحوصات المخبرية والفحوصات بالصدى والأشعة السينية.

وأشار العقيد محمد منفعة إلى أن الخدمات المقدمة في المستشفى تمر في أحسن الظروف، مضيفا أن أنشطة المستشفى العسكري الميداني بأنفكو، الذي أقيم بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تدخل أسبوعها الثاني عشر.

وقال إن “أغلب الأمراض التي نجد تتعلق ببرودة الجو، منها أمراض الجهاز التنفسي كالتعفنات، وأمراض الربو ومرض الانفلونزا”.

وأضاف أن الأمراض الأخرى تتعلق بتضخم الغدة الدرقية، واختلال السكري، وأمراض الجلالة التي تسجل فيها حالات كثيرة يأتي بعضها من مناطق بعيدة جدا، وكذا أمراض الجهاز الهضمي.

وكشف أن العمليات الجراحية وصلت إلى 144 عملية جراحية، ضمنها عمليات أجريت بالتخدير العام، كاستئصال الحويصلة الصفراء التي تحتوي على الحصى، وعمليات أجريت بالتخدير الموضعي والشبه موضعي، وأخرى تهم أمراض الفتق والأمراض الشرجية، مبرزا أنه أجريت عمليات كثيرة في طب العيون تهم المياه البيضاء.

وأكد العقيد محمد منفعة أن المرضى يتلقون الأدوية بالمجان، حيث بلغ عدد الوصفات الطبية ما يناهز 21 ألف وصفة طبية، مذكرا بأن المستشفى يضم عدة تخصصات، منها طب العيون، وطب الأنف والحلق والحنجرة، والطب الباطني، وطب الأسنان، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وطب المستعجلات، بالإضافة إلى طبيب بيطري وصيدلي.

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