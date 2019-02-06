تارودانت : المعارضة تشتكي تجاوزات رئيس بلدية الكردان لعامل الاقليم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وقع رئيس المجلس البلدي للكردان المنتمي لحزب ال ” بيجيدي” في موقف حرج، مساء أمس الاربعاء، خلال إنعقاد أشغال دورة فبراير العادية، وذلك بعدما حول ساحة الجماعة الى مكان لانعقاد الدورة لعرض حصيلة المجلس خلال ثلاث سنوات.

وإستنكر فريق المعارضة المنتمي ل ” البام” تحويل دورة فبراير الى حملة انتخابية قبل الاوان، بعدما عمد الرئيس الى تخصيص مكان غير القاعة المخصصة لذلك، وجلب أزيد من 200 كرسي للمكان، خصصه لمناضلي حزبه، لكن ما وقع بعد ذلك أن الرئيس لم يجد أمامه سوى 6 أشخاص، مما دفعه الى ارتكاب خطأ ثاني وعدم احترامه للقانون الداخلي والميثاق الجماعي، بعد رفعه للجلسة دون مناقشة واستكمال النقط المدرجة ضمن برنامج الدورة.

ورفع فريق المعارضة، شكاية الى السلطات الاقليمية بتارودانت، من أجل التدخل لتطبيق القانون وإعادة أشغال الجلسة الاولى من دورة فبراير .

وشجب عدد من المرتفقين بالكردان تصرف رئيس المجلس البلدي، بعدما لم يجدوا مكان لولوج المكاتب الادارية لقضاء مصالحهم.

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