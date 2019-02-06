لقجع يجمع حكام البطولة برؤساء و مدربي الأندية لتقريب وجهات النظر‎

هبة بريس – القسم الرياضي

بتنسيق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، سيعقد لقاء تواصلي بين هيئة التحكيم المتمثلة في اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم وحكام البطولة الوطنية، ورؤساء ومدربي الأندية الوطنية لكرة القدم الاحترافية القسم الوطني الأول والثاني.

اللقاء التواصلي الذي يأتي بطلب من العصبة الاحترافية لكرة القدم و بمباركة من السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، سينظم يوم الخميس 14 فبراير 2019، بقاعة القصر الدولي للمؤتمرات محمد السادس بمدينة الصخيرات، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

و يتوقع أن يشهد هذا اللقاء التواصلي حضور أكثر من 32 رئيس و مدرب بالبطولة الاحترافية في قسميها الأول و الثاني ، فضلا على حكام البطولة بمن فيهم الحكام الدوليين و ذلك قصد تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المشهد الرياضي المغربي خاصة في ظل الجدل المثار قبل أيام بخصوص المردود التحكيمي.

بادرة اللقاء التواصلي و التي استحسنتها كل مكونات المشهد الكروي المغربي تأتي في سياق خاص و ذلك في إطار المجهودات الجبارة التي تقوم بها اللجنة المركزية للتحكيم برئاسة السيد جمال الكعواشي و كذلك المديرية الوطنية للتحكيم و التي يوجد على رأسها السيد يحي حادقا قصد الرقي بالمنظومة التحكيمية و تطوير مستوى الممارسة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة للقطاع.

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