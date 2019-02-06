مجلس العماري يعيد تسمية الأزقة و الشوارع و الساحات بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء
علمت هبة بريس أن مجلس مدينة الدار البيضاء الذي يسيره حزب العدالة و التنمية و الذي يوجد على رأسه عبد العزيز العماري في طريقه لتغيير تسمية عدد من الأزقة و الشوارع و الساحات بمدينة الدار البيضاء.
و يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء لإعادة تغيير أسماء العديد من الأماكن العمومية و الشوارع و الأزقة بالعاصمة الاقتصادية ، و هو ما دفعه لتضمين جدول أعمال دورة فبراير للمجلس بنقطة في هذا الخصوص.
و حسب وثيقة جدول أعمال دورة فبراير لمجلس البيضاء و التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها ، فقد جاء في النقطة رقم 11 الخاصة بالجلسة الأولى التي ستعقد صباح الخميس السابع فبراير أن مجلس المدينة سيقوم بدراسة والتصویت على تسمیة بعض الأزقة والشوارع والساحات بجماعة الدار البیضاء.