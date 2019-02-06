مجلس العماري يعيد تسمية الأزقة و الشوارع و الساحات بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن مجلس مدينة الدار البيضاء الذي يسيره حزب العدالة و التنمية و الذي يوجد على رأسه عبد العزيز العماري في طريقه لتغيير تسمية عدد من الأزقة و الشوارع و الساحات بمدينة الدار البيضاء.

و يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء لإعادة تغيير أسماء العديد من الأماكن العمومية و الشوارع و الأزقة بالعاصمة الاقتصادية ، و هو ما دفعه لتضمين جدول أعمال دورة فبراير للمجلس بنقطة في هذا الخصوص.

و حسب وثيقة جدول أعمال دورة فبراير لمجلس البيضاء و التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها ، فقد جاء في النقطة رقم 11 الخاصة بالجلسة الأولى التي ستعقد صباح الخميس السابع فبراير أن مجلس المدينة سيقوم بدراسة والتصویت على تسمیة بعض الأزقة والشوارع والساحات بجماعة الدار البیضاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0