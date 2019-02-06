رغم هزيمة الذهاب.. رحلات منظمة تقود المئات من جماهير الرجاء لسوسة التونسية

هبة بريس – الدار البيضاء

رغم الهزيمة المرة التي تجرعها الرجاء الرياضي في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الشيخ زايد للأبطال أمام النجم الساحلي التونسي ، غير أن الهزيمة لم تمنع المئات من عشاق “الخضرا و البيضا” من التنقل لتونس قصد مؤازرة ناديهم.

و أقدمت مؤخرا العديد من وكالات الأسفار على تنظيم رحلات منظمة للجماهير الرجاوية الراغبة في التنقل لتونس قصد تشجيع ناديها و ذلك من خلال إطلالق سلسلة من العروض الترويجية بأثمنة تفضيلية و مشجعة.

و أمام تلك العروض ، لم يجد عدد من جماهير الرجاء بدا من تحمل عناء السفر لتونس قصد دعم ناديهم في مباراة تتطلب من النسور تقديم أداءا كبير لقلب الطاولة على التوانسة في معقلهم رغم صعوبة المهمة ، حيث يتوقع أن يكون الحضور الجماهيري الرجاوي غفيرا في الملعب الأولمبي بسوسة.

و كانت بعض وكالات الأسفار المعروفة قد طرحت عروضا للجماهير الرجاوية تتضمن تذكرتي الذهاب و الإياب في الطائرة من البيضاء لمطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس و كذلك تذكرة ولوج المباراة مع الإقامة ليلة أو اثنين بفندق مصنف بسعر يتراوح بين الثلاث ألاف و أربعة ألاف درهم مغربية في المجموع.

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