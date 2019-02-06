مسيرة احتجاجية للنقابة الوطنية للصحافة لولاية جهة مراكش اسفي بسبب عون سلطة

ضاهر محمد؛ مراكش

اصدر مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش اسفي، بلاغا توصلت هبة بريس بنسخة منه، يسجل من خلاله بكل اعتزاز وفخر المؤازرة الواسعة والدعم الكبير الذي تلقاه من محيطه المجتمعي ممثلا في الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعيات المهنية وفعاليات المجتمع المدني، واصطفافهما الى جانب الاسرة الإعلامية والصحفية بمراكش في معركتها التي فرضت عليها واجبرت على خوضها في مواجهات السلطات المحلية، بعد الحماقة المقترفة من عوني السلطة اللذان انتهكا حرمة مبنى الإذاعة الجهوية في لحظة شعور بفائض عنجهية واستكبار، مع اصرار هذه السلطات على صُم آذانها وإدارة ظهرها لنداءات مكتب الفرع بضرورة فتح تحقيق اداري جاد ومسؤول لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين في واقعة الاقتحام وكل من تبث تورطه في هذا السلوك غير المسبوق، مع تقديم اعتذار لأسرة الصحافة والإعلام والالتزام بعدم تكرار الخطيئة.

وقد امتدت عبثية المقاربة المنتهجة من مصالح ولاية الجهة الى تسويق مبررات متناقضة ومتضاربة لتبرئة ساحة عوني السلطة واعتبار ما اقدما عليه من اهانة يدخل في صلب اختصاصتهما ومهامهما، الامر الذي اصبحت معه كل الاسرة الصحافية بالمدينة ممثلة في مكتبها النقابي ملزمة باتخاذ موقف صارم اتجاه هذه التجاوزات الخطيرة حسب بلاغ مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش .

واضاف البلاغ، انه بالقدر الذي عبر مكتب الفرع عن بالغ شكره وامتنانه لكل الهيئات والفعاليات التي ساندته في وقفته الاحتجاجية التي نظمت صباح الاثنين 4/2/2019 امام مقر ولاية الجهة للتنديد بهذا التطاول واستنكار الاعتداء الغاشم على حرمة مؤسسة إعلامية عمومية والذي يعتبر اعتداء وإهانة لكل أفراد اسرة الصحافة والإعلام بجهة مراكش، يسجل بكل أسف التعامل السلبي من طرف مصالح ولاية الجهة وتماديها في التطاول على كامل الجسم الإعلامي مسخرة في ذلك كل الوسائل غير الاخلاقية بما فيها تحريك بعض الاقلام والمنابر المأجورة، وانتدابها لتشويه الحقائق وتصريف مبررات اقل ما يقال عنها انها مثيرة للتقزز والغثيان.

ودعا مكتب الفرع جميع الزميلات والزملاء وكافة الهيئات والفعاليات الداعمة والمساندة الى التحلي باليقضة اتجاه ما يتم تسويقه وتسويغه من مواقف، يدعو الى التعبئة لانجاح المعركة المفروضة في اطار المسلسل التصعيدي الذي تم تسطيره في مواجهة التطاولات والانتهاكات المسجلة لحين تلبية جميع المطالَب المشروعة.

واعلن مكتب الفرع بانه وفِي اطار برنامجه التصعيدي، بصدد التهييء لمسيرة احتجاجية سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، ستنطلق من مقر الإذاعة الجهوية اتجاه مبنى ولاية الجهة، على أن تعقبها خطوات تصعيدية اخرى لحين تلبية كافة المطالَب وفتح باب المساءلة في وجه المعتدين وإحاطتهم بالمتعين من اجراءات التأديب مع تقديم اعتذار والتعهد بعدم تكرار هذا النوع من الاقترافات.

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