انتحار شخص من ذوي السوابق القضائية في ضيافة أمن بني ملال

هبة بريس

علم لدى ولاية أمن بني ملال، أن شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، أقدم، صباح اليوم الأربعاء، على وضع حد لحياته خلال فترة إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المعني بالأمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب إحداثه للضوضاء بالشارع العام نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يعمد إلى وضع حد لحياته بواسطة سترته العلوية التي ربطها بالقضبان الحديدية للمكان المخصص للإيداع.

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي رهن التشريح الطبي.

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