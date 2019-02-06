الدفاع الجديدي يتوصل بالبطاقة الدولية للاعبه الغيني

هبة سبور

كشفت مصادر خاصة أن المكتب المسير لنادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم توصل أمس الثلاثاء 5 فبراير بالبطاقة الدولية لمحترفه الدولي الغيني أحمد سيكو كمارا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم « FIFA ».

وبات اللاعب الغيني كمارا مؤهلا بشكل رسمي لخوض مبارياته رفقة الكتيبة الدكالية بداية من المباراة المقبلة ضد فريق أولمبيك خريبكة برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية “اتصالات المغرب”.

يذكر أن اللاعب الغيني أحمد سيكو كمارا يبلغ من العمر 21 سنة تعاقد معه الدفاع الحسني الجديدي في المركاتو الشتوي قادما من نادي حوريا كوناكري الغيني لكرة القدم، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف

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