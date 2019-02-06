تحقيقات “جريمة امليل” تتسبب في توقيف رجل سلطة .. مصدر ينفي

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من المواقع الإخبارية أمس الثلاثاء، خبر توقيف رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء، بسبب تورطه في تسريب وثائق متعلقة بالتحقيقات في “جريمة امليل”.

وذكرت ذات المصادر، ان مصالح وزارة الداخلية أقدمت على توقيف المعني بالامر الذي يعمل كرئيس للشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، بعدما اكتشفت أن وثائق الملف الذي كان من المفترض أن يتسلمه مسؤول سابق بمنطقة إمليل، انتقل مؤخرا لمقاطعة، مولاي رشيد، نشرت في مجموعة للتواصل الاجتماعي لرجال السلطة بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع، ان الخبر المتداول عار من الصحة.

وأكد المصدر ذاته، على ان المسؤول المذكور، يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي، لافتا الى أنه لم تسجل أي مخالفات ضده.

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