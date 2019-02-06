تحقيقات “جريمة امليل” تتسبب في توقيف رجل سلطة .. مصدر ينفي

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 09:22
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من المواقع الإخبارية أمس الثلاثاء، خبر توقيف رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء، بسبب تورطه في تسريب وثائق متعلقة بالتحقيقات في “جريمة امليل”.

وذكرت ذات المصادر، ان مصالح وزارة الداخلية أقدمت على توقيف المعني بالامر الذي يعمل كرئيس للشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، بعدما اكتشفت أن وثائق الملف الذي كان من المفترض أن يتسلمه مسؤول سابق بمنطقة إمليل، انتقل مؤخرا لمقاطعة، مولاي رشيد، نشرت في مجموعة للتواصل الاجتماعي لرجال السلطة بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع، ان الخبر المتداول عار من الصحة.

وأكد المصدر ذاته، على ان المسؤول المذكور، يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي، لافتا الى أنه لم تسجل أي مخالفات ضده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مسيرة احتجاجية للنقابة الوطنية للصحافة لولاية جهة مراكش اسفي بسبب عون سلطة

ضاهر محمد؛ مراكش اصدر مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش اسفي، بلاغا توص…