تقارير: رئيس الاتحاد الإسباني يرغب في إجراء مباراة سوبر بين بطلي “الليغا” و”البطولة”

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 08:22
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هبة سبور – شفيق عنوري

تحدثت تقارير صحفية، عن رغبة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، في تقديم مقترح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص إقامة مباراة سوبر، تجمع بين بطلي “الليغا” و”البطولة الاحترافية”.

وفي حال تمت تقديم المقترح بشكل رسمي، ونال موافقة الجامعة، فإنه سيشمل بطلي نسختي “الليغا” و”البطولة” الحاليتين.

وترغب الاتحاد الإسباني، في توطيد العلاقة مع نظرائه بالمغرب، خاصة مع مقترح التقدم المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2030.

يشار إلى أن الجامعة سبق ووقعت على اتفاقية مشابهة، مع الاتحاد الإماراتي.

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