ترامب: سنهزم الإيدز في البلاد خلال 10 سنوات

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 08:46
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصميمه على هزيمة وباء نقص المناعة المكتسب “الإيدز” والقضاء على فيروسه في الولايات المتحدة، خلال 10 سنوات.

وأضاف ترامب في كلمته السنوية أمام أعضاء الكونغرس: “أحرزنا في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مكافحة الإيدز. سابقا كان ذلك حلما بعيد المنال، ولكنه بات في متناول اليد بفضل التقدم العلمي الكبير. ”

وتابع المتحدث قائلا:”في مشروعي للميزانية، سأطلب من الديمقراطيين والجمهوريين التعهد بالالتزامات الضرورية للتخلص من وباء نقص المناعة في الولايات المتحدة خلال عشر سنوات”

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