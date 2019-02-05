حركة تصحيحية تطالب بافتحاص مالية حزب الزيتونة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أصدرت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بيانا ناريا موجه للرأي العام توصلت هبة بريس بنسخة منه، دعت من خلاله كافة المناضلين والمناضلات الى الالتفاف حولها قصد إنقاذ الحزب، بسبب ما وصفتها بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الامانة العامة، مؤكدة أنها ماضية في عملها الجاد من أجل إعادة الوهج للحزب ليلعب دوره على جميع الأصعدة.

واضاف بلاغ الحركة التصحيحية، أن الحزب يعرف فراغا تنظيميا منذ حصول الاختلاف داخل الأمانة العامة حول الوضعية التنظيمية والسياسة والمالية للحزب ولجريدة المنعطف، منددة بما وصفتها بسياسة الاقصاء التي تطالها ومنتخبي الحزب وبعض أعضاء المجلس الوطني، مطالبة الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة للتقصي في مالية الحزب والجريدة، خاصة بعد ورود اسم الحزب في قائمة الأحزاب المخالفة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مبدية عزمها تنظيم ندوة صحفية في غضون أسبوعين لكشف الحقائق.

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