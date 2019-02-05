الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بإقليم الحاجب

أفاد مصدر موثوق لـ ” هبة بريس ” أن قاضي غرفة التلبس الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس قرر ، يوم أمس الاثنين 04 فبراير الجاري، إيداع عون سلطة “برتبة شيخ “سجن تولال 2 بمكناس، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

ووفق ذات المصادر، فإن القضاة المسؤولين عن “الرقم الأخضر” تلقوا اتصالا هاتفيا من مشتكية بمركز أيت يعزم ضواحي أكوراي إقليم الحاجب، تبلغهم بتعرضها لابتزاز من طرف عون السلطة برتبة “شيخ” ، وهو ما جعلهم يتحركون في الموضوع.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس تمكنت من إلقاء القبض على عون السلطة المذكور متلبسا بتلقيه رشوة قدرت بـ 5000 درهم، مقابل تقديم خدمة لها في إطار البناء العشوائي ، بعد نصب كمين محكم بالزمان و المكان المحددين بينه و بين المشتكية بإحدى المقاهي بحي مرجان بمكناس الخميس الماضي ، حيث تمت إحالته على النيابة العامة.

يشار إلى أن وزارة العدل والحريات كانت قد أطلقت الرقم الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الرشوة (0800004747)، لمواجهة تعرض المواطنين للابتزاز من خلال طلب رشوة أو عرضها عليهم، حيث يتم ضبط المعني في حالة تلبس بالسرعة اللازمة مباشرة بعد تلقي المكالمة الهاتفية.

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