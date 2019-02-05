وجدة.. جامعة محمد الأول تحتضن قافلة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

هبة بريس : وجدة

استقبلت جامعة محمد الاول بقاعة الندوات التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، صباح اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، قافلة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والتي ستمتد الى يوم غد الاربعاء، وهي بمثابة لقاء تواصلي للتعريف بخدمات المركز.

وتعد هذه القافلة التي افتتحها رئيس جامعة محمد الاول محمد بنقدور بحضور مدير مركز CNRST، فرصة بالنسبة للأساتذة الباحثين والطلبة الدكاترة، وجميع المتدخلين في ميدان البحث العلمي بالجامعة، لأخذ المعلومات اللازمة بشكل مباشر من طرف مسؤولي المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وأيضا لطرح التساؤلات ولتبادل المعلومات حول مختلف القضايا التي تهم البحث العلمي.

كما تم التعريف بمختلف الأقسام والمصالح والمؤسسات التي يضمها المركز، من خلال أروقة تم إعدادها لهذا الغرض وأيضا من خلال ورشات عمل ميزت هذه القافلة حيث سلط الضوء فيها على عدد من المؤسسات وهي: المعهد المغربي للاعلام العلمي والتقني، وحدات الدعم التقني للبحث العلمي، المعهد الوطني للجيوفيزياء وأيضا الشبكة الأكاديمية الجامعية.